Perugia, come sta cambiando il mondo dell’automobile

Transizione energetica e non solo. Tutte le novità per il 2022 secondo per una delle case automobilistiche tedesche più amate.

Il 2021 è stato un anno cruciale per il mondo dell’auto, con tutte le Case impegnate in quella che è comunemente definita la transizione energetica, ovvero il passaggio più o meno graduale verso fonti di alimentazione più pulite e sostenibili rispetto ai soli combustibili fossili. Soluzioni ibride ed elettriche sono apparse nella gamma di tutti i costruttori che nel corso del 2021 hanno presentato modelli elettrici o elettrificati destinati a prevalere sulle motorizzazioni esclusivamente termiche. In questo contesto anche le concessionarie si sono rapidamente adeguate al nuovo corso, aggiornando alle nuove tecnologie gli addetti alle vendite, alle consulenze e all’assistenza, proponendo però anche nuovi servizi, soprattutto per quanto riguarda le ricariche, in grado di venire incontro in maniera concreta alla clientela che sceglie le soluzioni elettriche o elettrificate.

Presente in Umbria con il marchio Volkswagen dal 1956 la Autocentri Giustozzi di Perugia ha saputo cogliere l’importanza del cambiamento adeguandosi rapidamente al nuovo corso “Quella che ci si presenta davanti è una sfida importante, e mette la nostra azienda in prima linea – afferma Fotini Giustozzi titolare dell’azienda – Noi crediamo nell’elettrico, siamo una squadra forte e certo non ci facciamo fermare dai cambiamenti che per noi sono sfidanti e necessari”. Autocentri Giustozzi ha da sempre puntato su due fattori determinanti: la qualità e l’affidabilità dei prodotti e la massima soddisfazione del cliente attraverso i servizi di post vendita e di assistenza, ed ora l’azienda è già pronta ad affrontare il nuovo corso dell’elettrificazione proponendo soluzioni su misura per ogni necessità.

Sono davvero tante le novità che il marchio Volkswagen propone per la mobilità sostenibile ad iniziare dai modelli ibridi plug-in come Golf, Passat e Tiguan, passando poi ai modelli full electric che vanno dalla piccola E-Up, adatta ad un utilizzo in ambito cittadino, alle più grandi ID3, ID4 e ID5, disponibili anche in versione a quatto ruote motrici. Le elettriche Volkswagen assicurano autonomie che vanno dai 250 Km della piccola E-Up agli oltre 550 Km dei modelli ID 3 ID4 e ID5, con tempi di ricarica rapidi sulle colonnine ad alta capacità.