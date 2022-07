Un Centro Medico completo e all’avanguardia per la nostra salute

Un Centro Medico di eccellenza nasce sempre da un impegno concreto nel porre il paziente al centro del percorso riabilitativo ed è il risultato di una stretta collaborazione tra rinomati professionisti, siano essi medici specialisti, infermieri o tecnici, che, in ottica multidisciplinare, si confrontano e dialogano utilizzando i più alti standard qualitativi e impiegando le tecnologie più avanzate in campo medico. É questo il caso di Flexor Lab, nato nel 2015 come Centro di Fisioterapia e Riabilitazione e arrivato oggi ad essere una pietra angolare del panorama sanitario regionale. Con tre sedi (San Martino al campo, Deruta e San Sisto) e un team di seri e affermati specialisti nelle più svariate discipline mediche, il centro propone una gamma di servizi a 360 gradi al servizio della salute. Una gamma in costante crescita, poiché la mission dell’azienda è quella di arricchire costantemente l’offerta al pubblico, per facilitare l’accesso ai servizi ai pazienti delle diverse aree della provincia. Flexor Lab lavora incessantemente su nuovi ambiziosi progetti, uno dei quali ha visto la luce in questi mesi.

Flexor Lab: il nuovo servizio di Ortopedia e Fisioterapia Pediatrica

Il Centro Medico ha avviato una partnership nell'ambito della pediatria con il medico Salvatore di Giacinto, specializzato in Ortopedia e Traumatologia Pediatrica che svolge la sua professione presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il servizio si occupa della diagnosi, del trattamento e del follow-up di tutte le problematiche ortopediche congenite, acquisite ed evolutive dell'età pediatrica. Il progetto è nato da un'esigenza del territorio, come ci spiega Ferdinando Cascianelli, amministratore unico di Flexor Lab: “Vedevamo genitori che portavano i loro figli a Roma o appunto al Meyer di Firenze. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere il dottor Di Giacinto, che ha accettato subito la nostra proposta”. Una disciplina delicata, come riassunto nelle parole del dottor Di Giacinto: “L’Ortopedia Pediatrica è una disciplina molto particolare: in fase di diagnosi la valutazione deve essere sempre contestualizzata all’epoca di vita del paziente. Ciò che ad un’età può essere un semplice step della crescita in altre fasi della vita potrebbe invece avere significati patologici”.

Una palestra della salute allo stato dell’arte

Di fondamentale importanza nel percorso terapeutico offerto è la palestra di Flexor Lab, dove tecnici professionisti svolgono il loro lavoro seguendo i progetti riabilitativi elaborati da uno specialista della materia, quale appunto è il dottor Di Giacinto. La palestra, quando viene utilizzata con i bambini, è completamente riorganizzata a loro misura, sia nelle attività che negli attrezzi e negli strumenti utilizzati. Comprensibilmente viene adottato un approccio ludico, essenziale perché il percorso venga percepito dal bambino come un’attività, e non come una terapia.

Flexor Lab: un alleato prezioso per la salute

Flexor Lab non è solo un’eccellenza del panorama sanitario regionale ma è anche un punto di riferimento affidabile e sicuro per la vostra salute. Consultate tutti i servizi offerti sul sito ufficiale, richiedete ulteriori informazioni o prenotate direttamente una visita. Il Centro è convenzionato con le maggiori compagnie assicurative e fondi di assistenza sanitaria integrativa. E per rimanere sempre aggiornati sulle numerosissime iniziative organizzate dal Centro seguite la sua pagina Facebook e quella Instagram.