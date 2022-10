Caro energia: i consumi medi degli elettrodomestici

In questi mesi il caro energia sta preoccupando famiglie e imprese: dal primo ottobre le bollette della luce sono aumentate in media del 59%, portando il prezzo del kilowattora a 66 centesimi di Euro. A novembre è previsto inoltre un aumento per le bollette del gas, che si preannuncia intorno all'80%.

Nelle case degli italiani si corre dunque ai ripari cercando di azzerare gli sprechi e ottimizzando i consumi. In quest’ottica recentemente è stato pubblicato uno studio in cui si analizzano i consumi medi giornalieri degli elettrodomestici più comuni, incrociando questo dato con i nuovi prezzi dell’energia. Le stime sono puramente indicative poiché sul costo finale influiscono diversi altri fattori non quantificabili, ma sono sufficienti per delineare un quadro generale. Vediamo insieme i risultati.

La spesa quotidiana per gli elettrodomestici più comuni

Partiamo dal frigorifero: prendendo in considerazione un modello da 350 litri con classe energetica A+++ il consumo medio giornaliero si attesta intorno a 0,27 Euro, ma per un modello classe B il prezzo sale a quasi un euro al giorno, per una spesa annuale di circa 350 Euro.

Per quanto riguarda la lavatrice un modello da 7 chilogrammi classe A+++ ha un consumo orario di 0,53 Euro. Un modello di classe B raggiunge invece un costo di 0,88 Euro l’ora.

Una TV led da 40 pollici classe A++ consuma in due ora circa 0,03 Euro, costo che sale a 0,12 Euro per un apparecchio di classe B.

Infine l'asciugacapelli, che si colloca tra gli elettrodomestici a più alto consumo di energia: un modello da 2mila watt ha in media un costo di 22 centesimi di Euro per dieci minuti di utilizzo.

Accendi l'energia del territorio: passa a Gesenu Energia

L’energia che ogni giorno illumina e riscalda le nostre case è la stessa per tutti: la differenza non sta nel prodotto ma nell’affidabilità e nella vicinanza dell’azienda che si sceglie come distributore. Gesenu Energia nasce dal Gruppo Gesenu e vanta oltre 30 anni di storia con una profonda conoscenza delle esigenze dei clienti e una presenza evidente nel tessuto sociale del centro Italia. Oggi scegliere Gesenu Energia significa accendere l’energia del territorio, con una ricaduta positiva e virtuosa per tutta l’economia locale.

Gesenu Energia: energia senza ricarichi

L’energia elettrica e il gas vengono acquistati con prezzi uguali per tutti i rivenditori, determinati dagli indici Prezzo Unico Nazionale (PUN) e Punto di Scambio Virtuale (PSV).

Fino al 31 dicembre Gesenu Energia offre un aiuto concreto al momento difficile delle famiglie con una promozione imperdibile per le utenze domestiche: la componente energia della bolletta per le offerte luce e gas senza ricarichi (PUN* + 0,00 € e PSV** + 0,00 €).

Passare a Gesenu Energia è semplice e veloce: visitate il sito ufficiale o chiamate il numero verde 800.940570 per ulteriori informazioni e seguite la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati su offerte e iniziative.