Il Carnevale più antico di Italia sta per tornare

A Carnevale ogni scherzo vale. Un detto ormai ripetuto più volte, ma che conserva ancora un’eredità popolare. In alcuni paesi, la tradizione del Carnevale è ancora sentita.

Vi partecipano tutti, dai grandi ai piccini, uniti a realizzare scherzi e a condividere il piacere di esserci e rinnovare una tradizione secolare.

Il Carnevale più antico d’Italia

Ma qual è il Carnevale più antico d’Italia? È il Carnevale di Foiano, all’anagrafe 483 anni, portati benissimo. La sua esistenza sembra essere attestata da una disposizione contenuta nello Statuto della Comunità dell’anno 1539 nel quale in materia di festività si individua “il dì di Carnovale con uno di inanzi e uno di poi..”, assegnando ben tre giorni alla celebrazione. Le feste carnevalesche si svolgevano per lo più al chiuso, sotto forma di veglie organizzate nella grande cucina delle case coloniche, accompagnate dai “cenci” di pasta frolla (tipico dolce tutt’oggi presente nella tradizione culinaria di questo periodo) da gustare insieme al Vinsanto.

Nel paese queste feste cedevano il posto a veglioni nel locale teatro “Garibaldi” che era riservato a grandi feste che coinvolgevano giovani e adulti.

Il ritorno al Valdichiana Village

E la tradizione non si ferma nemmeno quest’anno. Appuntamento Sabato 18 giugno, a partire dalle 16.00 al Valdichiana Village (in Via Enzo Ferrari, 5 a Foiano della Chiana): i corsi mascherati dei quattro cantieri, Nottambuli, Rustici, Azzurri e Bombolo, torneranno a sfidarsi per aggiudicarsi il trofeo “Valdichiana Village”. Una qualificata giuria, composta da giornalisti ed esperti, assegnerà l’ambito premio alla migliore esibizione nel contest delle mascherate dei quattro cantieri del Carnevale.

Il programma del Carnevale è già allettante: coreografie sempre originali, messe in scena da decine di comparse in maschera, rappresentazioni in forma allegorica di temi di grande attualità, gli stessi che accompagnano i giganti in cartapesta, balli e movimenti in perfetta sincronia, frutto di mesi di studio e preparazione, comporranno, in Piazza Maggiore, un fantasmagorico spettacolo. Il trofeo “Valdichiana Village” può solamente accompagnare questa splendida tradizione.

“È con grande entusiasmo che torniamo ad ospitare un evento molto sentito e partecipato, già entrato a far parte delle collaterali più importanti del Carnevale di Foiano” ha dichiarato Riccardo Lucchetti, central manager del Valdichiana Village. “Si tratta da un lato di un grande segnale di ripartenza – ha continuato Lucchetti - dall’altro la conferma della nostra vicinanza e del sostegno a quella che è considerata tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie, sia per la sua tradizione storiografica”.

Sempre al Valdichiana Village, in questo periodo, è possibile ammirare una mostra di immagini, costumi e reperti celebrativi che compongono la rassegna dedicata proprio al Carnevale di Foiano.