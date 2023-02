Il Carnevale più antico d’Italia è pronto per ricominciare!

“A Carnevale ogni scherzo vale”. Quante volte abbiamo sentito questa frase durante la nostra vita? Abbiamo vissuto intensamente questa festa da piccoli, travestendoci con i costumi delle maschere più famose della tradizione. Eppure c’è chi non ha mai smesso di credere in questa festa e ha continuato i festeggiamenti anche da adulto.

Ognuno ha la propria interpretazione di questa festa, legata anche e soprattutto alla regione in cui risiede. Non tutte le tradizioni sono uguali, proprio perché figlie di un sapere cittadino diverso e di una tradizione popolare del tutto originale.

Il Carnevale più antico d’Italia

Ma qual è il Carnevale più antico d’Italia? Alcuni documenti, risalenti all’edizione del 1539, attestano che il Carnevale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, sia il più antico. Ed è quello che storicamente ogni anno viene commemorato con lo stesso vigore ed entusiasmo.

Ogni anno i quattro Cantieri in cui è divisa la popolazione di Foiano (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici) partecipano e si contendono la Coppa del Carnevale, destinata a chi ha realizzato il carro più bello. Oggi, quello di Foiano della Chiana, è giunto alla sua 484esima edizione.

Il Carnevale di Foiano in Valdichiana Village

E anche quest’anno, il Carnevale di Foiano della Chiana, torna in Valdichiana Village: sabato 25 febbraio il grande pubblico della Land of Fashion toscana avrà quindi la possibilità di visitare una evocativa mostra celebrativa, inaugurata e aperta l'11 febbraio, e assistere alla parata di oltre cento coloratissime ed elegantissime maschere dei quattro cantieri del Carnevale di Foiano.

Per cinque domeniche, mastodontici carri allegorici, realizzati da veri maestri della cartapesta e da tecnici della meccanica, sfileranno per le vie di Foiano e richiameranno il pubblico delle grandi occasioni proveniente da tutta Italia, attratto dalla bellezza di autentiche opere d’arte, dall’eleganza delle mascherate, dall’enogastronomia, dall’arte e dalla scanzonata atmosfera “carnascialesca” che si vive in questo splendido angolo di Toscana.

Tra le grandi novità di questa edizione, la grafica rinnovata, molto apprezzata a livello nazionale, realizzata dalla street artist Camilla Falsini e gli ambìti trofei che verranno assegnati al carro vincitore e alla mascherata più bella, progettati da Roberto Cateni, direttore artistico del Carnevale.

Carnevale e passeggiata in relax

Appuntamento quindi in Valdichiana Village, dove sabato 25 febbraio i visitatori potranno immergersi nell’autentica atmosfera del Carnevale, grazie alle esibizioni, in Piazza Maggiore, delle irresistibili mascherate dei cantieri.

Durante la passeggiata in pieno relax dedicata allo shopping, sarà possibile visitare anche la grande mostra che ripercorre la storia dell’evento foianese attraverso immagini retroilluminate e reperti dei carri, per un suggestivo tour immersivo che lascerà senza fiato grandi e piccini.