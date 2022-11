Black friday: offerte per tutti i gusti

? uno dei giorni più scintillanti dell’anno, dove il commercio registra una spinta positiva prima degli acquisti natalizi. Una possibilità per trovare prodotti scontati proprio in vista della festa più attesa da grandi e piccini.

Nasce oltreoceano (è il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento) ma anche da noi ha preso piede in modo forte e deciso. Tanto da coinvolgere numerose attività commerciali e non solo.

Black Friday: qualche numero

Stiamo parlando del black friday, che quest’anno ricorre venerdì 25 novembre e che prevede offerte scontate e super promozioni. Quasi tutto il commercio d’Italia celebra questo fenomeno e i risultati si vedono: secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2C nel 2021, gli italiani hanno speso solo online 1,8 miliardi di euro, circa il 21% rispetto all’anno precedente. Una tendenza fortunosa e quindi sempre in crescita.

Black week al Valdichiana Outlet Village

Anche il Valdichiana Village aderisce a questa iniziativa. E raddoppia la portata di questo evento: qui il black Friday diventa black week. Come ha annunciato Riccardo Lucchetti, Center Manager “da venerdì 25 a lunedì 28 novembre i nostri punti vendita aderenti applicheranno sconti dal 30% sui prezzi outlet su tutte le collezioni autunno – inverno”.

“Le aspettative rispetto a questo periodo commerciale sono molto alte, le indicazioni di mercato ci dicono che 9 consumatori su 10 aspettano questo momento per anticipare i regali di Natale”, ha poi proseguito Marco Cavallini, Responsabile Retail del Valdichiana Village.

Offerte su tutti gli articoli

Non più un appuntamento dedicato esclusivamente all’acquisto di prodotti tecnologici, come spesso accade di pensare, ma per tutti gli articoli considerati nice to have, aspirazionali, che in un’occasione come questa diventa accessibile: prodotti di abbigliamento, sport, ma anche accessori e beni per la cura della persona potranno entrare nelle case di molti italiani in maniera più facile.

Valdichiana Village, per l’occasione, presenta un’offerta completa su tutte queste categorie, a partire dal comparto tecnologico, grazie, per esempio, al nuovo punto vendita Med Store, esperti Apple dal 1982, capaci di garantire ulteriore convenienza con i prezzi della “Black week”.

Shopping e regali convenienti, in un ambiente, quello del Valdichiana Village, che si presenta ai visitatori scintillante ed evocativo come non mai, ideale meta per una passeggiata in pieno relax, col divertimento della grande pista di pattinaggio su ghiaccio di 350 mq e tanti eventi in piena atmosfera natalizia.