Creme, tonici e sieri: la skincare routine è un modo per prenderti cura di te stessa e mantenere la pelle giovane. Da alcuni anni però, nel tuo beauty non ci sono solo cosmetici, ma anche dispositivi elettronici e di ultima generazione in grado di coniugare efficienza e innovazione.

Per amplificare l’effetto di gel, scrub e sieri e avere un risultato irresistibile il Cyber Monday ti permette di avere nel tuo beauty, gli ultimi trend del momento a prezzi davvero invitanti.

Devi solo stilare la tua lista dei desideri e approfittare delle offerte del Cyber Monday per regalarti a Natale i must have di cui non potrai fare più a meno per una pelle invidiabile.

Una pelle pulita in profondità con i beauty device

Come ogni beauty addicted ami il make up, ma una volta tornata a casa non vedi l’ora di struccarti. Acqua micellare e tonici non sempre sono sufficienti a rimuovere il trucco in profondità e l’inquinamento accumulato sulla pelle. In tuo aiuto arrivano gli skin beauty device, con le loro spazzole rotanti, soniche o in silicone come quelli della Foreo con cui avrai una marcia in più. La forma ergonomica ti aiuterà ad avere una pelle priva di impurità, pulita e morbida giorno dopo giorno.

Rimuovere le impurità con i dispositivi a ultrasuoni

La pelle risente molto di fattori esterni e anche dello stress, ma con pochi passaggi e gli skin scrubbed che si basano su una tecnologia a ultrasuoni, potrai rimuovere lo sporco in profondità. Perfetti se hai la pelle grassa, riescono a eliminare il sebo in eccesso attraverso l’utilizzo di vibrazioni a ultrasuoni. Il risultato sarà una cute protetta e morbida perché rispettano anche quella più sensibile e facilitano l’assorbimento delle creme.

Il beauty trend che impazza tra le star: maschere a Led

Quando si tratta di prodotti per la cura della pelle, influencer e star sono sempre alla ricerca di nuovi dispositivi. Tra quelli che hanno conquisto un posto d’onore nei loro beauty ci sono sicuramente le maschere a Led che sfruttano l’effetto della luce per ridurre le rughe. Con le offerte del Cyber Monday potrai sentirti una vera celebs e inserire nella tua skincare maschere e dispositivi a Led adatti ad ogni tipo di pelle. In poco tempo potrai rallentare l’invecchiamento cutaneo, rassodare il viso e ridurre l’acne. Devi solo scegliere quello più adatto alle tue esigenze e approfittare degli sconti.

Dispositivi a microcorrente per un viso levigato

Per avere un aspetto tonico bisogna allenare i muscoli e questo vale anche per quelli del viso. Se gli esercizi non fanno per te, puoi ricorrere ai dispositivi a microcorrente in grado di attivare i muscoli del volto, migliorare la produzione di collagene e la circolazione sanguigna. I dispositivi Foreo o NuFace sono i top di gamma in questo settore e ti aiuteranno a ottenere un effetto lifting del tutto naturale ed economico grazie alle offerte.

Per concederti un momento di relax: massaggiatori per il viso

Dopo una lunga giornata la prima cosa che desideri è un bel massaggio! Per rilassarti non devi andare necessariamente in una spa, anche in casa puoi ricrearti un angolino tutto per te in cui coccolarti e realizzare una skincare efficace, ma soprattutto economica. Sì, perché con il Cyber Monday e le sue offerte puoi acquistare tutti i tools sia tech che manuali per prenderti cura della cute del viso e riacquistare un aspetto luminoso. Oltre ad avere un aspetto più rilassato, i rulli di giada o i dispositivi Foreo o Skin Gym ti permetteranno di avere una pelle più giovane e tonica perché stimolano la circolazione, drenano i liquidi e aumentano la produzione di collagene.

Articolo originale