Auto ibride: A Perugia una speciale anteprima

Sono stati oltre 500 gli ospiti che hanno affollato le concessionarie Alfa Romeo Marchi Auto di Perugia e Foligno per la presentazione ufficiale della nuova Alfa Romeo Tonale. E’ stato un vero e proprio evento dove è stata finalmente svelata al pubblico la nuova nata del prestigioso marchio italiano, un’auto che ha subito destato interesse ed ammirazione da parte di un pubblico attento ed appassionato che ha potuto anche guidare in anteprima la nuova vettura.

Alfa Romeo Tonale rappresenta il nuovo corso del marchio, un’auto del segmento C Suv, il più richiesto dal mercato, che introduce una serie di importanti innovazioni. Tonale infatti è la prima auto elettrificata di Alfa Romeo ed in questa prima fase di lancio viene offerta con un propulsore quattro cilindri di 1500 cc con una potenza di 130 Cv abbinato ad un motore elettrico integrato nel cambio robotizzato a doppia frizione e sette marce e, con i suoi 20 CV, permette di fare manovra o di muovere l’auto senza emissioni (per alcuni metri, e a patto di restare sotto i 30 km/h circa).

La Tonale è c urata nella messa a punto di sospensioni e sterzo. Le prime limitano efficacemente il rollio pur filtrando bene le asperità, mentre lo sterzo è molto diretto e preciso. Oltre al 130 Cv è prevista a breve anche la motorizzazione da 160 Cv caratterizzata dal turbo a geometria variabile. Più avanti arriveranno anche la 1.6 diesel da 131 CV e la 1.3 plug-in 4x4 da 275 CV entrambe disponibili solo col robotizzato a doppia frizione a sei rapporti.