Auto o moto: cosa preferiscono i perugini?

Meglio scegliere la spaziosità e la comodità di un'auto o il senso di libertà e l'aria fresca offerte da una moto? Dipende dalle esigenze, ma anche dalle caratteristiche tecniche del mezzo. Ecco perché affidarsi agli esperti del settore è fondamentale.

Dopo venti anni di eccellenza nel mondo delle quattro ruote, ambasciatore dei Marchi BMW e Mini, il gruppo AD Motor fa un ulteriore passo avanti completando la sua offerta con le due ruote. Nasce così AD Motorrad, una struttura integrata nella grande area espositiva AD Motor dedicata esclusivamente alle due ruote del marchio bavarese.

In un ampio spazio espositivo AD Motorrad propone tutte le novità del marchio, dalle classiche bicilindriche boxer, dove svetta ovviamente la GS 1250 Adventure, proseguendo alle nuove proposte heritage tra cui spicca l’inedita cruiser R 18, un bicilindrico di 1800 CC, passando per la gamma dei quattro modelli Roadster, e approdando poi alle sportive della gamma RR, protagoniste delle gare Superbile, proseguendo infine con i modelli touring con la nuovissima K 1600, una sei cilindri per gli spostamenti a lungo raggio. Non mancano però anche le proposte per la mobilità urbana con gli scooter G 400 GT e C 400 X affiancati dall’innovativa proposta totalmente elettrica del Ce 400.

Ad Motorrad, propone anche un ampio spazio dedicato all’abbigliamento specifico, un’officina specializzata per le riparazioni e le manutenzioni e l’inedito servizio Stock and Repair che consente di lasciare in custodia la proprio moto nei garage di AD Motorrad nei periodi di inutilizzo.

Per chi volesse infine avvicinarsi al mondo delle due ruote BMW è possibile fissare un test drive con il modello preferito semplicemente prenotandosi sul sito.