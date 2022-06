Arrivano i Busker: una tradizione popolare ancora in voga

Statue viventi, cantastorie, mimi, clown e giocolieri. In una parola: buskers, ossia “artisti di strada”, un mestiere antichissimo (nel 462 a.C. già vi era una legge che regolava questo mestiere) ma che gode tuttora di una buona diffusione.

Certo, anni fa, prima dell’avvento di radio e televisioni, era la prassi incontrare per strada uno di questi artisti e intrattenersi per un po’. Oggi in alcune città troviamo ancora tanti esemplari che si guadagnano da vivere “alla giornata” portando avanti la loro arte quotidianamente, ma sempre meno che un tempo.

Il Busker Festival al Valdichiana Village

Esistono poi festival che celebrano la figura del basker. Uno di questi è il “Busker Festival” a Foiano, al Valdichiana Village. Appuntamento sabato 25 giugno dalle 16.30: saranno presenti giocolieri, musicisti, attori. Tra questi l’acrobata, giocoliere ed equilibrista Marcel Zuluaga Gomez, il burattinaio e attore Italo Pecoretti, il musicista Simone Rocchi, gli artisti e i laboratori di circo rispettivamente con “Disequilibrio” e Irene Cambri, il trampoliere chiacchierone Skizzo e Sluggy il palloncinista.

Arte, musica e cultura. È questo il programma del nuovissimo appuntamento al Valdichiana Village, shopping destination situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma. Un vero e proprio omaggio, quello proposto dal Valdichiana Village, a un mestiere tanto antico quanto importante per la sua funzione culturale e per il sorriso che ha da sempre strappato ai passanti.

Storia del Valdichiana Village

Il Valdichiana Village è uno dei 5 principali outlet di cui si compone il network denominato Land of Fashion. Assieme a questa sede, fanno parte della Land of Fashion anche: Franciacorta Village (a Rodengo Saiano - Brescia), Mantova Village (Bagnolo San Vito – Mantova) Palmanova Village (Aiello del Friuli - Udine) e Puglia Village (Molfetta – Bari).

Luogo di promozione delle bontà del territorio e della cultura a esso legato, Valdichiana Village ospita 140 negozi e circa 4.500.000 visitatori all’anno. Accanto a quest’attività, numerose esperienze artistiche, come quella in programma il 25 giugno, che ben coinvolgono la cittadinanza e rendono vivo uno dei territori più suggestivi di tutta Italia.