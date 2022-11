Avete mai cantato Happy Birthday in perfetto accento inglese?

La conosciamo tutti. È forse la canzone più cantata al mondo, oltre che la più facile da imparare.

Che voi siate italiani o stranieri, adulti o bambini, sicuramente Happy Birthday to You l’avrete cantata, almeno una volta nella vita anche così: nella sua versione in lingua inglese.

Ebbene, vien da chiedersi, per quanti, questa semplice canzone abbia rappresentato il primo approccio a una lingua, l’inglese, che, negli anni ci ha accompagnato, volenti o nolenti, negli studi, nel lavoro, in vacanza o, più semplicemente, come sottofondo musicale di una vita.

La lingua inglese è il nostro biglietto per il futuro

Oggi sappiamo che la lingua inglese non è più un’opzione, ma è fondamentale per vivere, per viaggiare, per comprendere e approcciarsi alle nuove generazioni digitali. Insomma, l’inglese ci permette di non rimanere indietro, di stare al passo coi tempi e di dialogare con un futuro sempre più multiculturale, connesso e globalizzato.

E allora, è arrivato il momento di dare all’inglese ciò che è dell’inglese e celebrare finalmente questa lingua che continua a insegnarci tanto, traghettandoci nel futuro.

E quest’anno, a Perugia, avrete effettivamente la possibilità di celebrarla - rigorosamente in inglese, ovviamente – partecipando alla festa di compleanno con più invitati della storia.

10 anni a Perugia, 50 anni nel mondo: Wall Street English ha fatto storia

Già, perché a compiere gli anni, 10 per la precisione, è la Wall Street English di Perugia, una scuola che è diventata un riferimento per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio inglese. Quella del 24 novembre, in realtà, sarà una doppia festa, perché se qui da noi Wall Street English ha appena compiuto una decade, la sua vera età è ben più alta, avendo compiuto proprio quest’anno anche 50 anni.

Tanti sono, infatti, gli anni di storia che questa scuola ha alle spalle a livello mondiale, con più di 3 milioni di studenti aiutati e rimasti soddisfatti per i risultati raggiunti, grazie ai suoi corsi di lingua.

Un traguardo, quello dei 50 anni, che è stato a sua volta celebrato con un grande evento online, nel quale hanno partecipato tutte le scuole del mondo connesse. Ed è proprio la connessione una delle grandi innovazioni portate da Wall Street English all’apprendimento della lingua.

Tecnologia e flessibilità: un metodo d’insegnamento efficace e ben collaudato

L’investimento in nuove tecnologie e in digitalizzazione, infatti, è uno dei capisaldi della scuola, grazie ai quali Wall Street English riesce a mettere a disposizione dei suoi studenti piattaforme online per gestire i piani di studi e per dare la possibilità di seguire le lezioni anche a distanza.

Tutti questi accorgimenti permettono di andare incontro alle esigenze di flessibilità di diverse tipologie di studenti, lavoratori e non, che possono oggi seguire i corsi dove e quando vogliono, anche tramite device portatile.

Ecco, dunque, dove sta l’innovazione: nella digitalizzazione della didattica. E bisogna, però, ammettere che questa va sempre a braccetto con una buona dose di tradizione, rappresentata dal metodo d’insegnamento di Wall Street English, il quale consente un apprendimento naturale della lingua.

Un metodo, ormai collaudato ed efficace, che è in grado di garantire progressi e risultati nei tempi previsti, di proporre piani di studio personalizzati sul livello di padronanza della lingua di ciascun allievo e di assicurare il rapporto costante d’insegnanti e tutor, anche a distanza.

Un compleanno speciale da festeggiare insieme a Wall Street English

Insomma, Wall Street English è letteralmente un pezzo di storia, qui da noi, come nel resto del mondo, che merita di essere celebrato e riconosciuto a dovere. L’appuntamento, allora, è per il 24 novembre a Perugia, presso la sede di Wall Street English.

E, mi raccomando, preparatevi a cantare Happy Birthday to You come non lo avete mai fatto prima, e cioè in perfetto accento british.