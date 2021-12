Tutelare la biodiversità nelle nostre città

La tutela dell’ambiente è ormai un argomento che non può più essere sottovalutato.

È necessario prendere coscienza delle proprie azioni e dell’impatto che queste possono avere sul nostro pianeta.

Mettere in campo azioni virtuose per ridurre l’impatto ambientale è un impegno che tutti noi dobbiamo prendere.

Una delle azioni migliori che possiamo fare per invertire la rotta e donare un po’ di sollievo alla natura è sicuramente piantare nuovi alberi.

Un’area verde a favore della biodiversità

Ed è proprio su questa volontà che si costruisce il progetto “Oasi Urbane” realizzato da Coop Italia, iniziativa che ha portato alla piantumazione di una selezione di piante storiche autoctone, arbusti tipici del sottobosco regionale e una zona dedicata alle erbe aromatiche.

Queste piante sono andate a riqualificare il Parco Sant’Angelo, un'importante area verde della città di Perugia.

La posa delle nuove piantine è stata possibile grazie alla collaborazione e al lavoro sinergico dell’associazione “Ya Basta”, ente che dal 2020 gestisce il parco e la supervisione tecnica di PlanBee.

L’iniziativa di riqualificazione della zona si pone come obbiettivo quello di offrire alla comunità un luogo dove poter apprezzare il contatto con la natura, istruire le nuove generazioni sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente e offrire alla città di Perugia un valido alleato nella lotta alle bombe d’acqua e alle ondate di calore, sempre più frequenti anche nel nostro paese.

Un singolo albero è infatti in grado di abbassare la temperatura dai 2 ai 9 gradi e, grazie alle sue radici, di assorbire grandi quantità d’acqua durante le precipitazioni più abbondanti.

Un lavoro di squadra



Lorenzo Pelosi vice presidente vicario di Coop Centro Italia ha voluto commentare come questo sia un esempio dell’impegno preso da Coop per quanto riguarda la tutela ambientale, la riqualificazione delle aree verdi e la tutela della natura della città di Perugia:

“Con questo ulteriore progetto Coop Centro Italia continua il suo impegno iniziato molti anni fa per la tutela dell’ambiente e del territorio in cui opera. Siamo felici di aver potuto posizionare in quest'area un’oasi urbana Coop. Crediamo sia fondamentale continuare a investire per la crescita del patrimonio del verde pubblico di Perugia attraverso interventi di riqualificazione per garantire un futuro più sostenibile alle giovani generazioni."

Armando Mattei, CEO di PlanBee ha sottolineato invece come l’impegno e la cura dell’ambiente vada tramandato alle nuove generazioni, e di come sia necessario che diverse organizzazioni collaborino per poter offrire città più sostenibili e vivibili.

"Con questo progetto inauguriamo un nuovo spazio in cui far avvicinare tutti, soprattutto le nuove generazioni, alla natura. Un'oasi di biodiversità che fa bene all'ambiente ma che sarà anche un presidio sul territorio per trasmettere valori importanti quali la cura dei beni comuni e la salvaguardia del pianeta. Siamo felici di aver collaborato con Coop Centro Italia e con l'Associazione Ya Basta in questa direzione: la sinergia fra aziende, associazioni e cittadini è una componente fondamentale per rendere le nostre città più belle e sostenibili e pronte per le sfide del prossimo futuro."

Il progetto “Oasi Urbane” creato da Coop prevede la piantumazione di 10.000 alberi in dieci capoluoghi e la tutela e la riqualificazione di altrettante oasi verdi, un’iniziativa che pone la cura del nostro pianeta e la collaborazione con le organizzazioni locali al centro dell’attenzione, per poter offrire alla comunità spazi dove apprezzare nuovamente il contatto con la natura.

L’attività è stata possibile grazie alla campagna “GreenWeeks” realizzata tra agosto e settembre che ha proposto uno sconto del 25% su prodotti a marchio Coop e di grandi marche, destinando poi il 5% del ricavato nel progetto di tutela ambientale.

Potete trovare tutti i dettagli della campagna Oasi Urbane sul sito Coop e scoprire tutte le tappe dell’iniziativa.

La cura e il rispetto dell’ambiente passa dalle nostre piccole azioni quotidiane.