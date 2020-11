Zona arancione, chiusura di bar e ristoranti: la piattaforma TheFork risponde aiutando i suoi clienti

Con il nuovo DPCM del 3 novembre sono state introdotte dal Governo nuove misure restrittive e l'Italia è divisa in zone a diversa criticità. Dall'11 Novembre poi, l'Umbria è diventata zona arancione, considerata a richio medio alto; questo comporta che tutte le attività di ristorazione come bar, ristoranti e pasticcerie sono constrette a chiudere al pubblico, potendo lavorare con la sola consegna a domicilio.

Anche la piattaforma TheFork risponde prontamente alla situazione, comunicando ai clienti la possibilità di contattare direttamente i ristoranti che effettuano delivery e take away sulla sua app e sul suo sito.

Tutti i ristoranti partner della piattaforma godono gratuitamente di questo servizio. I ristoratori prendono in carico direttamente ordini e consegne. I clienti potranno così facilmente scoprire e contattare telefonicamente chi offre questa possibilità, grazie ad apposite campagne di marketing e selezioni attraverso TheFork. Coloro che ne faranno richiesta, potranno vedere i recapiti dei ristoranti inseriti sulle pagine. Questi servizi saranno disponibili in tutta Italia, inoltre resta disponibile la prenotazione per i servizi consentiti nella zona gialla.

Informazioni utili per gli utenti di TheFork

Come riporta il blog TheFork ''Se hai prenotato un ristorante per un pranzo tra oggi 6 novembre e il 3 dicembre, riceverai a breve una mail di cancellazione della prenotazione. Gli Yums spesi per prenotare un ristorante in questo periodo verranno nuovamente caricati sulla tua area fedeltà. Se hai degli Yums in scadenza a novembre, la loro validità sarà prolungata fino a fine dicembre''.