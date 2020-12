Blind 'solo' terzo a X Factor 2020, ma è già entrato nel mercato dei big

Quando si arriva a un passo dal trionfo non raggiungere può far male, ma non è il caso di Franco Rujan, in arte Blind. Il 20enne rapper di Ponte San Giovanni deve 'accontentarsi' del terzo posto nella finale di X Factor 2020 vinta da Casadilego, ma torna nella sua Perugia con il sorriso sulle labbra e più di un motivo per consolarsi.

Uno su tutti il disco d'oro con cui scende dal palco, vinto con il suo singolo 'Cuore Nero' che ha già superato le 25mila copie vendute e i 4 milioni di visualizzazioni sul canale youtube dell'artista umbro (come i folignati Melancholia usciti in precedenza) che spopola dunque nelle classifiche e sui social. Numeri spaventosi per il giovane rapper, guidato in queste settimane da Emma Marrone, che sembra dunque già entrato nel mercato dei big.