X Factor 2020, è il giorno della finale: il perugino Blind sogna la vittoria

Perugia a caccia della vittoria nella finale di X Factor 2020, in onda oggi (giovedì 10 dicembre) alle ore 21.15 su Sky Uno e in contemporanea in chiaro su Tv8. Lo farà con Franco Rujan, in arte Blind, 20enne rapper di Ponte San Giovanni che sta spopolando nelle classifiche e sui social con la sua hit 'Cuore Nero'.

Proprio con questo brano, che gli è valso il 'disco d'oro' (ha venduto più di 25.000 copie), il cantante umbro ha superato Mydrama nel ballottaggio della semifinale e si è conquistato uno dei quattro posti dosponibili per l'ultima ribalta di questa edizione. E adesso sogna il trionfo...