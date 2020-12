X Factor 2020, il perugino Blind è già Disco d'Oro: "Anche il sindaco Romizi ha tifato per lui"

Il Comune di Perugia applaude il giovane talento di Ponte San Giovanni: "Dopo il successo riscosso dal giovane rapper perugino Blind (nome d'arte di Franco Popi Rujanin) a X Factor 2020, che lo ha visto, ieri sera, posizionarsi al terzo posto dietro a Casadilego e ai Little Pieces of Marmelade, con in mano però il Disco d'Oro per il brano Cuore Nero, l'amministrazione comunale, a nome di tutta la città di Perugia, si complimenta con l'artista di Ponte San Giovanni".

"I risultati ottenuti da Blind ci ricordano che non dobbiamo mai smettere di sognare -si legge in una nota- e, soprattutto, di impegnarci per realizzare i nostri progetti. Ieri sera, anche il Sindaco Romizi ha seguito la puntata finale di X Factor e, naturalmente, ha tifato per Blind. Quando sarà possibile -conclude la nota- ci piacerebbe incontrarlo per congratularci con lui e testimoniargli il plauso della città."