Il nuovo videogioco made in Umbria disponibile su Google Play e Apple Store

É disponibile su Google Play e Apple Store “The Umbrian Chronicles”, il videogioco realizzato per promuovere e far conoscere la rete di 11 realtà museali e istituzioni del territorio di Spoleto e della Valnerina.



Realizzato grazie al contributo della Legge Regionale 24/2003, che ha finanziato il progetto “Connessioni museali: tra valli e monti, borghi e città” presentato dal Comune di Spoleto in qualità di capofila, “The Umbrian Chronicles” èstato segnalato tra i giochi di tendenza di Natale nello store di Google (ad oggi sono stati oltre 2000 i download raggiunti).



“La forza di “Connessioni museali” sta proprio nella capacità del progetto di coinvolgere musei e istituzioni avendo come riferimento un territorio, parliamo​ di Spoleto e della Valnerina, ricco di storia e di riferimenti culturali di grande interesse – ha dichiarato l’assessore alla cultura Ada Urbani – “The Umbrian Chronicles” fornisce una veste ludica a questo patrimonio di conoscenza, trasferendo in una dimensione nuova, quella appunto del videogioco luoghi, personaggi e racconti. Siamo molto soddisfatti dei buoni risultati ottenuti in questo primo periodo”.



The Umbrian Chronicles è un’opera ludica narrativa che racconta la storia di Ponzia, una critica d’arte a cui è stato chiesto di scrivere un articolo sulla vita culturale del territorio di Spoleto e su alcuni luoghi della Valnerina. Il giocatore potrà seguire la protagonista durante il suo viaggio e conoscerà con lei la storia di questi luoghi incontrando personaggi storici, visitando musei e scoprendo miti e racconti. Durante la sua avventura Ponzia scoprirà che dentro la storia di quei luoghi si nasconde anche quella delle sue origini.



La genesi del gioco è stata anche oggetto di un incontro con gli studenti della classe IV-A del Liceo Classico Pontano-Sansi di Spoleto che hanno partecipato ad un progetto di alternanza scuola-lavoro e il gruppo di lavoro della Ega Entertainment, la società che si è occupata dello sviluppo del videogioco.



Nei prossimi appuntamenti gli stessi ragazzi, dopo aver visionato la storia e i contenuti culturali inseriti, verranno coinvolti nell’ideazione e realizzazione di un minigioco tematico che diventerà parte integrante del percorso ludico.