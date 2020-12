Avventura e sapere: il videogame 'The Umbrian Chronicles' è disponibile per smartphone e tablet

L'uscita era prevista entro la fine del 2020 e i tempi sono stati rispettati: 'The Umbrian Chronicles' è disponbile per smartphone e tablet. Il videogioco è stato realizzato nell'ambito di “Connessioni museali: tra valli e monti, borghi e città”, progetto presentato alla Regione Umbria dal Comune di Spoleto in qualità di capofila di una rete di 11 realtà museali e istituzioni del territorio di Spoleto e della Valnerina.

Prodotto dalla 'Entertainment Game Apps Ltd.', 'The Umbrian Chronicles' è un’opera ludica narrativa che racconta la storia di Ponzia, una critica d’arte a cui è stato chiesto di scrivere un articolo sulla vita culturale del territorio di Spoleto e su alcuni luoghi della Valnerina. "Il giocatore - si legge nella scheda del gioco - potrà seguire la protagonista durante il suo viaggio e conoscerà con lei la storia di questi luoghi incontrando personaggi storici, visitando musei e scoprendo miti e racconti. Durante la sua avventura Ponzia scoprirà che dentro la storia di quei luoghi si nasconde anche quella delle sue origini".