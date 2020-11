Una giovanissima etichetta discografica tutta "made in Perugia", arriva la FAAK Records

Che il 2020 sia un anno difficile non c'è dubbio, ma c'è anche chi, con l'entusiasmo della giovane età, non si scoraggia e guarda avanti, dando concretezza ai propri sogni. Si tratta di due ragazzi ventenni perugini accomunati dalla grande passione per la musica, Guglielmo Duranti e Gregorio Brugnoni, che lo scorso 1 Sttembre hanno dato vita ufficialmente al progetto FAAK Records. Di che cosa si tratta?

Si tratta di una vera e propria etichetta discografica che raduna sotto il suo nome diversi artisti (cantanti, produttori) formando un vero e proprio team. Prima della nascita di FAAK Records, ogni artista stava comunque portando avanti il proprio progetto, ma Guglielmo e Gregorio hanno voluto unire sotto un'unica etichetta gran parte della scena urban perugina. L’etichetta intende cercare di radunare la maggior parte degli artisti locali e offrire loro la possibilità di registrare nel FAAK Studio, la casa madre del progetto, base dalla quale prende il via ogni pezzo e ogni progetto artistico del collettivo.

Il nome dell’etichetta è un acronimo e significa “Fly As A Kid”: all’interno del progetto infatti ognuno è lasciato libero di esprimere la propria musica, senza necessariamente identificarsi in un genere preciso. Gli artisti non hanno vincoli per quanto riguarda la loro musica, l'obiettivo è quello di valorizzare il loro talento al 100%.

La FAAK Records non ha un genere musicale di riferimento, ma spazia su più fronti: grazie all’estro dei cantanti e dei produttori nessun tipo di contaminazione musicale è precluso.

FAAK Records debutterà con l'uscita di cinque singoli fra novembre e dicembre.

Il calendario delle uscite

Il calendario parte il 20 novembre con l’uscita del singolo “Pacman” di Emme Mash, a seguire il 27 novembre uscirà il singolo di LPKL “Bat”. Per gli altri lanci c'è riserbo, ma si sa che uscirà un singolo a settimana.