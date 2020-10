Una foto sulla maternità che ha meritato un premio internazionale

Arriva da Perugia, precisamente da Castel del Piano la foto sulla maternità che ha meritato il premio "Bronze" nella categoria Maternity del prestigioso Rise International Photography Awards, isitutito da Kelly Brown. Si tratta del concorso fotografico più importante al mondo sulla fotografia legata alla maternità e ai new born, premio che quest'anno ha ricevuto migliaia e migliaia di adesioni, complice anche il difficile momento legato al lockdown e alla pandemia.

L'autore dello scatto che si è aggiudicato il terzo posto del concorso per la categoria Maternity è Vito Barraco, nativo siciliano ma ormai "adottato" dalla città di Perugia, dove lavora come graphic designer e come fotografo da circa 15 anni.

La foto selezionata da un'attenta giuria si chiama "Taste the Maternity" e richiama un famoso slogan Coca-Cola. Ritrae una modella in gravidanza su uno sgabello a forma dell'immortale lattina di Coca-Cola: dallo stile un po' anni '80 (che stanno tornando tanto in voga), l'irruenza della maternità molto prossima è un elemento che colpisce e accentra il focus dell'osservatore.

"Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso per me - spiega l'artista - che mi dedico prevalentemente alla fotografia di famiglia: la famigla è il mio interesse e la mia fonte di ispirazione, così come la fotografia della gravidanza e dei bambini fin dal momento della nascita e durante la crescita".

Si tratta di un genere di foto molto particolare, che si sta diffondendo negli ultimi anni anche in Italia: il progetto di Vito è quello di portare la macchina fotografica all'interno delle sale parto dell'ospedale (o in casa, per i parti domestici) per immortalare, con delicatezza e sensibilità, quel momento unico e irripetibile in cui un essere umano viene al mondo.