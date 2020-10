Spumante Metodo Classico Pas Dosé, una nuova scommessa della Cantina Scacciadiavoli

Nel difficile autunno della pandemia, l’azienda Scacciadiavoli di Pambuffetti, una delle realtà vitivinicole più antiche e rappresentative del territorio umbro, presenta un nuovo prodotto realizzato dal vitigno Sagrantino.

Si tratta dello Spumante Metodo Classico Pas Dosé: un inedito spumante a dosage zero (ovvero senza l'aggiunta di zucchero), affinato per 10 anni sui lieviti, che contiene tutto il sapore delle terre montefalchesi da cui proviene e sprigiona la forza autoctona del vitigno Sagrantino, in una versione insolita e frizzante.

Spumante Metodo Classico Pas Dosé di Scacciadiavoli (85% Sagrantino e 15% Chardonnay) è realizzato in produzione limitata (2.500 bottiglie) e nasce dalla volontà di scommettere su un vitigno dalle radici antiche, baluardo di autenticità ed essenza umbra, utilizzato dai frati francescani durante i sacramenti da cui il nome (dal latino sacer).

L'uva del Sagrantino ha reso celebre il territorio di Montefalco - su cui insiste la Montefalco Sagrantino DOCG - e la cantina Scacciadiavoli con oltre un secolo di storia.

Fondata nel 1881 dal Principe Boncompagni Ludovisi, la cantina si è sempre contraddistinta nel panorama enologico per innovazione, sperimentazione e creatività. Qualità che spiccano ancora una volta con questa nuova etichetta.