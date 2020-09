Un'azienda perugina protagonista al matrimonio vip di Elettra Lamborghini sul Lago di Como

Un matrimonio da sogno, senza badare a spese, per la pop star Elettra Lamborghini, che lo scorso sabato 26 Settembre è convolata a nozze con il dj e produttore olandese Afrojack (Nick van de Wall all’anagrafe). La ventiseienne ereditera di orgini bolognesi ha voluto il meglio per la cerimonia del suo "sì", celebrata con rito religioso nella suggestiva location di Villa Giovio Balbiano sul lago di Como. "Io voglio il meglio", avrebbe affermato la cantante, che ha affidato l'organizzazione del suo giorno da favola a Enzo Miccio e Giorgia Farina.

E così è stato, a quanto commentano sui social i vip ospiti del grande evento, reso tale anche da un elemento tutto umbro. Infatti, a rendere indimenticabile la serata sul lago di Como, è stato lo spettacolo pirotecnico allestito dalla ditta perugina Gianvittorio Pirotecnica, selezionata fra più proproste fra la concorrenza di aziende italiane ed estere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così, gli uomini della ditta di Balanzano hanno colorato il cielo notturno da una piattaforma galleggiante, allestendo uno spettacolo piromusicale via Wireless e a ritmo di musica, sulle note della canzone di Christina Perri "Thousand Years". Gestendo tutto dalla consolle presente in Villa Balbiano, i tecnici dell’azienda perugina hanno scandito lanci di peonie e comete oro rosso e argento, meravigliando sposi ed invitati, i quali non hanno potuto astenersi dall’immortalare e condividere il momento attraverso i propri profili social. Tra questi spicca il video pubblicato dal famoso Dj David Guetta, suscitando quell’emozione alla quale ambiva la star e sposa Elettra.