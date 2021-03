Umbria: cercasi comparse per “La befana vien di notte – Le origini”. Ecco come partecipare

Per il film La befana vien di notte - Le origini, prodotto da Lucky Red e che verrà in parte girato a Todi, la produzione sta cercando uomini e donne tra i 20 e i 75 anni

Per il film La befana vien di notte - Le origini, prodotto da Lucky Red e che verrà in parte girato a Todi, la produzione sta cercando uomini e donne tra i 20 e i 75 anni disponibili a lavorare come “generico” (comparsa) per uno o più giorni tra il 19 e il 24 aprile nella città di Jacopone.

La produzione garantisce ai lavoratori la sicurezza anti-Covid 19 in base ai protocolli vigenti

I requisiti per partecipare sono: età compresa tra 20 e 75 anni; disponibilità a recarsi a Todi autonomamente visto che non sono previsti rimborsi benzina; no doppi tagli, meches, unghie ricostruite o look troppo moderni; disponibile ad effettuare i test anti Covid19 che saranno richiesti - i test saranno a carico della produzione e non essere dipendente di pubblica amministrazione.