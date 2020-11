Cuochi d’Italia - All Stars, su Tv8 l'Umbria sfida il Veneto: in gara Rosita Merli

La prossima concorrente di Cuochi d’Italia - All Stars, in onda venerdì 13 novembre, alle 19.30, in prima assoluta su TV8, si chiama Rosita Merli e arriva da Gubbio, in provincia di Perugia.

Nella contesa tra regioni italiane, infatti, a sfidarsi per la vittoria saranno proprio Umbria e Veneto, che gareggeranno a suon di piatti tipici della tradizione, cercando di conquistarsi il voto positivo dei due chef in giuria.

I due sfidanti di domani hanno ottenuto l’accesso alla Fase 3, in cui i 12 concorrenti rimasti vengono suddivisi in 4 gironi da 3 cuochi l’uno che si sfidano contro tutti. I gironi portano il nome di una caratteristica comune ai tre cuochi. Nella sfida, Gennaro Esposito porta un carrello a tema, ad esempio il carrello della pasta o dei formaggi, e ciascun concorrente deve personalizzare l’ingrediente portato da Gennaro con un “cesto dei sapori di casa”. Chi vince la puntata guadagna una stellina e passeranno il turno solo i due cuochi di ciascun girone che, al termine della contesa, avranno accumulato più stelline.

In questo episodio di Cuochi d’Italia - All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, al fianco di Gennaro Esposito nei panni di giudice ci sarà lo chef Giuliano Baldessari.