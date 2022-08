Bonus 2022, tutti gli incentivi disponibili quest'anno

In mancanza di misure strutturali per rinnovare il nostro Paese su temi cardine quali lavoro, famiglie, isturzione e accesso ai diritti fondamentali quali l'abitazione, i governi provvisori che si sono succeduti negli utlimi anni hanno messo a disposizione degli italiani una serie di bonus. Non risolvono i problemi ma (sperando che non ne creino) possono essere utili in molte circostanze.

La Direzione generale del patronato Enasc-Unsic (che conta 600 sedi in Italia e 16 all'estero), con Valentina Del Prete e Walter Recinella, ha individuato i “bonus” disponibili per il 2022. Sono trentacinque e l’ultimo, in ordine di tempo, è quello per attenuare i costi per lo psicologo, per il cui inoltro della richiesta c’è tempo fino al 24 ottobre 2022 (ma bisogna avere Isee inferiore a 15mila euro per avere 600 euro).

Vediamo nel dettaglio tutti i bonus disponibili: