Torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora: quando scatta il cambio

Sta per tornare l'ora solare. Nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 ci sarà il passaggio dall'ora legale all'ora solare. Alle 3 le lancette andranno spostate indietro di un'ora. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2022, ossia tra sabato 26 e domenica 27, quando le lancette andranno spostate in avanti.

Ora solare, quando scatta il cambio

Poco più di tre anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell'ora: quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea hanno risposto a una consultazione: a esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri e al momento in Italia vige ancora il cambio dell'ora.