Top HairStylist d'Italia: ecco chi sono i migliori parrucchieri di Perugia e Provincia

Parliamoci chiaro: tra le pochissime cosa a cui non possiamo rinunciare, sebbene in tempi di crisi magari ne riduciamo la frequenza, è recarci dal parrucchiere. Tagliare i capelli, cambiare o rinnovare il colore, semplicemente cambiare aspetto, infatti, oltre a essere necessario per la cura personale, ha una grande valenza psicologica. Specialmente per le donne, andare dal parrucchiere significa rinnovarsi, sentirsi più bella e desiderabile, voltare pagina, darsi una nuova possibilità.

E allora ecco l'utilità di uno strumento come la Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia, che aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 208 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 200 saloni sul territorio italiano sugli 86000 esistenti.

I migliori parrucchieri di Perugia

Non potevano certo mancare nella Guida alcuni parrucchieri di Perugia e provincia, selezionati come TOP HAIRSTYLISTS d’ITALIA.

Quest’anno, per la nostra zona sono stati scelti e pubblicati 2 parrucchieri:

Cioccolato Cocco, Viale Umbria 42 Magione (PG)

Abagnale I parrucchieri, Via DOnizetti 91/E 06132 Perugia.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. La donna, infatti, oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi infatti devono necessariamente essere di altissima qualità.

