Suor Roberta Vinerba è pronta per una nuova missione: annunciare Gesù ai più piccoli

A partire dal prossimo 17 Ottobre la perugina suor Roberta Vinerba, religiosa francescana legata alla Diocesi di Perugia, nonché direttrice dell'ISSRA Istituto di Scienze Superiori Religiose di Assisi), sarà protagonista di una nuova trasmissione televisiva per l'emittente nazionale TV2000.

Il programma, con cadenza settimanale, si chiamerà "Caro Gesù" e sarà rivolto ai piccoli spettatori, per i quali in effetti sull'annuncio della fede c'è ancora molto da fare. Insieme ad altri conduttori, i piccoli saranno guidati attraverso giochi e racconti, in un viaggio alla scoperta della fede, con un linguaggio adatto alla più tenera età. Suor Roberta curerà la spiegazione del Vangelo della domenica ai bambini e ragazzi (con un'età che può arrivare fino alle scuole medie) e per lei questo impegno costituisce una sfida inedita. Infatti la religiosa si era dedicata già in passato a dialogare con giovani e adolescenti, calandosi nel loro linguaggio e parlando delle loro problematiche; per la prima volta suor Roberta si cimenta con l'infanzia, cosa in realtà più impegnativa, rispetto al dialogo con gli adulti.

Suor Roberta è stata di recente protagonista di una lunga intevista testimonianza proprio su TV2000, durante la trasmissione Soul, in cui ha raccontato della propria vocazione, del proprio radicale cambiamento di vita, del suo modo di vivere la Chiesa.

"Caro Gesù" andrà in onda ogni sabato dal 17 Ottobre alle 10.20 e alle 17.30. Un grosso in bocca al lupo per questa nuova missione!