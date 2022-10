Studenti di UniPg a teatro con solo 1 euro, al via l'iniziativa promozionale: come usufruirne

Arriva una nuova opportunità per le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia e per tutti coloro che usufruiscono di borse ADISU – Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. Infatti nella stagione teatrale 2022/2023 avranno l'opportunità di assistere, in alcuni teatri umbri, agli spettacoli al costo di 1 euro. L'iniziativa è frutto della collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, al fine di favorire le giovani generazioni alla visione dello spettacolo dal vivo.

Come richiedere la promozione

Gli interessati all’opportunità offerta da "A Teatro con 1 euro", presentando un documento di identità e il tesserino universitario o il numero di Adicod dell’ADISU, potranno ritirare il biglietto fino al giorno precedente la data della replica presso la biglietteria del Teatro Morlacchi oppure la sera stessa dello spettacolo, fino a 30 minuti prima dell’inizio, presso le biglietterie dei teatri in cui si svolge lo spettacolo.

La disponibilità degli ingressi a 1 euro vale fino ad esaurimento posti.

Il programma degli spettacoli in convenzione

Ottobre 2022

TUORO - Teatro dell’Accademia, prosa, domenica 9 ottobre, ore 17 – “La signorina Giulia” di August Strindberg www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/la-signorina-giulia

PERUGIA - Teatro Morlacchi, prosa, martedì 11 ottobre, ore 19 - venerdì 14 ottobre, ore 20.45 - “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/ditegli-sempre-di-si-2

Novembre 2022

PERUGIA - Teatro Morlacchi, danza, sabato 12 novembre, ore 18 - “Otto” di Kinkaleri www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/11802

TERNI - Teatro Secci, danza, sabato 12 novembre, ore 20.45 - domenica 13 novembre, ore 17 - “IDEM, io contengo moltitudini” di Compagnia Abbondanza/Bertoni www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/idem

PERUGIA - Teatro Morlacchi, prosa, mercoledì 16 novembre, ore 20.45 - “Ferito a morte” di Raffaele La Capria www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/ferito-a-morte

TUORO - Teatro dell’Accademia, prosa, mercoledì 23novembre, ore 21 “La madre dei mostri” di Lorenzo Collalti www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/la-madre-dei-mostri

PERUGIA - Teatro Morlacchi, prosa, mercoledì 23 novembre, ore 20.45 - giovedì 24 novembre, ore 19.30 - venerdì 25 novembre, ore 20.45 - sabato 26 novembre, ore 18 - domenica 27 novembre, ore 17 “Otello” di William Shakespeare www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/otello-2/

PERUGIA - Teatro Morlacchi, prosa, mercoledì 30 novembre, ore 20.45 - giovedì 1 dicembre, ore 19.30 - venerdì 2 dicembre, ore 20.45 -sabato 3 dicembre, ore 18domenica 4 dicembre, ore 17 “Il gabbiano” di Anton ?echov www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/il-gabbiano

Ulteriori info alla biglietteria del Teatro Morlacchi p.zza Morlacchi 13, tel 075 5722 555

giorni feriali ore 10.30>14.00 e 17.00>20.00

sabato ore 17.00>20.00