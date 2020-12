La signora Concetta arriva al 101esimo compleanno, "Ce la metto sempre tutta"

È un giorno speciale, oggi, nella frazione perugina di Pila, dove la signora Concetta Renzetti Pagnotta ha festeggiato il suo 101esimo compleanno, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Da sempre residente a Pila, la isignora Concetta ha vissuto a Pila e il segreto della sua longevità, a detta sua, è la sua tenacia. "La nonna ama ripetere spesso che in ogni situazione lei ce la mette tutta: nei mesi scorsi è stata ricoverata in ospedale superando un’emorragia, una polmonite bilaterale, è stata in coma, ma è riuscita a uscirne. Le abbiamo chiesto come avesse fatto e lei ha risposto sempre allo stesso modo: ce l'ho messa tutta!".

Alla tenace e longeva signora Concetta vanno tutti gli auguri più affettuosi della Redazione di Perugia Today.

Per festeggiare i 101 anni di Concetta stasera all'imbunire ci sarà uno spettacolo pirotecnico nel paese di Pila.