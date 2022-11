Sfida al "Cappelletto d'oro", al via la seconda edizione del contest itinerante che omaggia la tradizione

In Umbria, si sa, il senso delle tradizioni è molto forte. In particolare, quella legata ai famosi cappelletti in brodo, da preparare rigorosamente a mano in famiglia e poi congelare per il pranzo di Natale, è una delle tradizioni più radicate e diffuse. Per mantenere e diffondere ulteriorimente questa usanza culinaria è stata lanciata la seconda edizione del premio “Cappelletto d’oro” a cura di Real Umbria, per cuochi amatoriali, sfida che premia la cultura enogastronomica umbra e le sue tradizioni. I cappelletti in brodo rappresentano uno dei piatti tipici del Natale più identitari e condivisi in tutta l’Umbria, da nord a sud.

Il premio è stato presentato lunedì 14 novembre nella Sala Fiume a Palazzo Donini, da Antonio Donato (Fondatore premio Cappelletto d’Oro e direttore editoriale di RealUmbria.it), Clara Pastorelli (Assessore al Commercio del Comune di Perugia), Giovanni Montani (sindaco del comune di Acquasparta) Cinzia Borgonovo (Fiduciaria condotta Slow Food Perugia), Giorgio Bistarelli (Coordinatore Università dei Sapori).

Non solo un contest. Oltre alle due preselezioni nel territorio (ad Acquasparta e a Perugia, dove si svolgerà anche la premiazione finale) la kermesse organizza anche un evento culturale con la volontà di diffondere le tradizioni gastronomiche dell’Umbria che rappresentano la più vera identità di un territorio. Tutto con un obiettivo ambizioso: il riconoscimento del cappelletto in brodo umbro come piatto nazionale attraverso progettualità e attività di promozione, divulgazione culturale e marketing strategico.

Il contest

L’obiettivo della sfida è eleggere il miglior cappelletto del Natale 2022 e premiare colui o colei che lo ha preparato con le proprie mani secondo tradizione. La prima edizione ha visto sfidarsi davanti ai fornelli numerosi cuochi amatoriali e vincere il primo premio Silvana Moretti di Perugia con una ricetta fortemente legata alle tradizioni, sia nel cappelletto che nel brodo.

Come partecipare

Il premio è gratuito e aperto a tutti gli amanti del cappelletto e, come nella passata edizione, si punterà anche nel coinvolgimento dei giovani. I partecipanti verranno esaminati da una giuria di esperti e professionisti del settore. Le iscrizioni per partecipare gratuitamente al premio “Cappelletto d’oro” saranno aperte da mercoledì 16 novembre esclusivamente on line sul sito www.realumbria.it e sul sito dedicato www.cappellettodoro.it dove si troveranno tutte le informazioni.

Il calendario del concorso

Si inizia con una prima selezione il 28 novembre ad Acquasparta, nel Ternano, presso la Casa della Cultura dove si svolgerà anche un cooking show aperto alle scuole e alla cittadinanza. Il 30 novembre, invece, si svolgerà l’evento “Sapore di cappelletto tra parole e gusto” presso l’hotel Giò a Perugia dove andare a raccontare la storia e l’evoluzione di un piatto tradizionale che accumuna tutta l’Umbria, da nord a sud. Qui, coordinati da Antonio Donato (fondatore Cappelletto d’Oro e direttore editoriale di ReaUmbria.it) dialogheranno sul piatto più amato di Natale Cinzia Borgonovo (fiduciara condotta Slow Food Perugia), Alberto Sorbini (antropologo dell’alimentazione e del viaggio), Salvatore De Iaco (manager food & beverage dell’hotel Giò Arte e Vini), Stella Bastianelli (illustratrice e attrice) e Silvana Moretti, vincitrice dell’edizione 2021. Seguirà degustazione dei cappelletti in brodo come vuole la tradizione.

La seconda preselezione si svolgerà il 5 dicembre a Perugia presso Villa Buitoni. Il gran finale e la premiazione saranno l’11 dicembre nella sede dell’Università dei Sapori, partner dell’evento, e successivamente, in serata, la premiazione al Teatro la Sapienza nel centro storico di Perugia.

L’evento è patrocinato dalla Regione Umbria e dai Comuni di Acquasparta e Perugia ed è in partnership con l’Università dei Sapori, Slow Food Perugia, Antonello Orlandi ristorazione, IWT Progettazione e Impianti - Risparmio energetico.

Per tutte le informazioni e per iscriversi all’iniziativa www.cappellettodoro.it