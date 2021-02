SALVATA dai volontari una volpe che ora vive felice nell'area del Parco dei Tevere

Questa è una volpe di 3 anni, maschio salvato & curato è rimesso in libertà. Si chiama "Matcha". Qui si guarda alla foto trappola è sembra in perfetta forma! Lo abbiamo rimesso in salute perché stava morendo di fame perché purtroppo la volpe non trova più il loro cibo naturale per via della "troppo" caccia. Ma ora sta al sicuro è seguito nel parco del Tevere libero & felice. È diventato anche papà!