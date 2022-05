Volontariato locale: residenti in azione nel quartiere di Sant'Erminio per cancellare degrado e fa rifiorire l'area

Gallery

















Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio nel quartiere di Sant'Erminio (Perugia), sono scesi in strada i residenti e volontari locali con tagliaerba, rastrelli, guanti, terriccio, secchi, scope e palette per ripulire il parco del proprio quartiere. Succede a Sant'erminio, quartiere a ridosso del centro storico, dove alcuni residenti denunciano lo stato di abbandono e di degrado della zona, hanno così deciso di intervenire non solo per tagliare le erbacce e ripulire l'area, ma anche per sistemare le fioriere, le aiuole, ridipingere le panchine, le staccionate, e i pochi giochi sopravvissuti. Si tratta di piccoli gesti d'impegno sociale a livello locale ma anche e soprattutto, a livello di umanità poiché il ben-essere non può riguardare solo il singolo ma l'intera comunità. Tutto ciò si traduce in interventi volti a rafforzare il senso di appartenenza tra gli abitanti del quartiere. Ma non basta! Le voci dei residenti all'unisono ribadiscono e auspicano un intervento immediato da parte dell'Amministrazione comunale.