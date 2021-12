LA SEGNALAZIONE - Anche Santa Maria degli Angeli nel mirino dei ladri da giorni: "Ecco come hanno provato ad entrare in casa"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una situazione che sta diventando veramente insopportabile: gran parte della provincia di Perugia è costretta a subire o fronteggiare nel tardo pomeriggio bande di ladri - spesso proveniente da fuori regione - che riescono ad assaltare 4-5 case in meno di un'ora e poi si spostano in altro territorio a caccia di altri bersagli facili. Famiglie esasperate e spaventate ci scrivono tutti i giorni e chiedono maggiori controlli e pene severe per chi viene trovato con le mani nel sacco. Ecco il video e la testimonianza di un nostro lettore di Assisi. Te ragazzoni, con il volto travisato, armati di arnesi di scasso pronti ad aprire porte e finestre per entrare nell'abitazione. Ancora una volta il raid tentato è avvenuto prima dell'ora di cena. (il direttore Nicola Bossi)

*************************

"Da giorni oramai nella zona di Assisi Rivotorto e Santa Maria degli Angeli ci sono stati furti e tentati furti, oggi è toccato a me ma non ci sono riusciti perché io ero in casa e avendoli sentiti li ho messi in fuga, molto probabilmente questa la banda che affligge da giorni il circondario. Erano le ore 18 il video parla da solo".