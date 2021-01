SEGNALAZIONE | Via Firenze, Ferro di Cavallo: eccesive vibrazioni e rumore. Traffico nel mirino

Buonasera, scrivo in merito alla situazione della strada denominata Via Firenze nel quartiere di Ferro di cavallo. Gli autoveicoli ma soprattutto i mezzi pesanti e gli autobus che transitano per la strada in oggetto, causano forti vibrazioni alle abitazioni circostanti. Al passaggio di tali mezzi, le porte e le finestre della mia abitazione, tremano nel vero senso della parola. A questo disagio continuo e perpetuo, già importante, si lega inoltre l'eccessivo rumore provocato sempre dal degrado della strada unito alla velocità con la quale i mezzi transitano.

Ricordo che già contattai l'ARPA, la quale confermò il superamento dei limiti acustici della zona tramite un monitoraggio acustico durato circa 15 giorni. Infine voglio sottolineare le condizioni della strada che naturalmente sono pessime, con assenza di segnaletica stradale, presenza di buche, asfalto degradato e marciapiedi appena sufficienti al transito pedonale. Insomma una situazione insostenibile per i residenti della zona. E' un grido di aiuto. Spero che qualcuno lo senti. Ovviamente le Istituzioni sono state più volte allertate ma, ad oggi, con risultati nulli. Grazie