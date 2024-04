La denuncia dei lettori - Perugia, via Antonio Chiorri è impraticabile

Gallery









Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore per una strada in condizioni disperate.

La presente segnalazione sottolinea lo stato di degrado di via Antonio Chiorri...una strada comunale in località Sant'Enea che conduce da strada Marscianese a una lottizzazione realizzata 11 anni or sono. Ebbene come appare chiaro dalle foto allegate la strada è diventata impraticabile, buche profonde che rappresentano un pericolo per chi la percorre e a causa delle quali si rischia ogni giorno di danneggiare le auto. Per non parlare delle frane che si staccano con riversamento di terreno sulla sede stradale. Insomma una situazione segnalata da anni alla quale il Comune di Perugia nonostante i ripetuti solleciti pervenuti da noi abitanti della zona non si decide a risolvere. La cosa se vogliamo ha un risvolto quasi paradossale se si considera che proprio a seguito di queste segnalazioni, ormai qualche anno fa, proprio il comune di Perugia ha ritenuto opportuno sollevare il costruttore dagli obblighi non rispettati di dover terminare i lavori previsti dopo la consegna delle abitazioni ai rispettivi proprietari e sostituirsi a lui per ultimare proprio la strada visto che tale adempimento non era stato rispettato. Promettendo di risolvere la situazione l'amministrazione comunale ha incassato una fideiussione ma a distanza di oltre due anni non ha utilizzato quel denaro per effettuare le opere previste. Facendola breve il comune ha incassato del denaro anni fa, non certo.una somma irrisoria, ma la strada è rimasta in queste condizioni, seppur nel frattempo divenuta comunale. Da non contare poi che proprio negli ultimi anni i prezzi del lavoro e delle materie prime sono triplicati e ora quelli che si poteva fare prima con una certa somma non è più realizzabile. Quindi strada quasi impraticabile e denaro incassato dall'amministrazione comunale ormai da oltre due anni e non speso.