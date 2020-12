URGENTE trovati due cani, uno simil labrador maschio e l'altra penso una femmina nera/grigia

Oggi verso 12.30 ho trovato due cani, un simil-labrador e una meticcia nera/grigia nella Zona Prepo Alta più precisamente via Montepulciano, mi sono avvicinata a loro ma non hanno nessuna targhetta. Vorrei che fosse sparsa la voce perchè ieri il mio fidanzato ha trovato la signora che disperata stava cercando i cani, noi siamo 2 studenti di Perugia non conosciamo molte persone, se cortesemente potete fare girare la notizia. Non ho nessuna foto di loro perchè non avevo il telefono con me.