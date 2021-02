Magione, i vigili del fuoco salvano gatto da due giorni su un albero: "Uomini dal cuore grande"

Una squadra con il cuore. Fin da quando ero giovane ho sempre ammirato i vigili del fuoco che, almeno nei miei ricordi, ho sempre visto come i giganti buoni. Giganti in tutti i sensi, non solo per la loro statura, ma perché intervengono per dare un aiuto a chi si trova in pericolo siano essi uomini o animali e ci mettono il cuore. Domenica sono intervenuti nel bosco di “Sole e Pineta” per salvare un gatto che da due giorni non riusciva a scendere da un albero molto alto dove era salito forse per sfuggire a qualche predatore.

Non è stata un’ impresa facile perché la povera bestia era spaventata e non lo si poteva raggiungere con una scala perché l’albero era proprio in mezzo al bosco. Ci sono voluti 45 minuti di tanta pazienza e bravura da parte dei vigili che con un getto d’acqua sono riusciti finalmente a costringere il gatto, più spaventato dall’acqua che dall’altezza, a scendere a terra. Bagnato, ma salvo è corso verso l’abitazione dei suoi padroni che nel vederlo si sono commossi fino alle lacrime. A dire la verità qualche lacrima è uscita anche a chi aveva chiesto l’intervento dei vigili e ai quali facendosi portavoce dei proprietari del gatto vogliono mandare un caloroso ringraziamento.