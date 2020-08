Un Perugino verso grandi traguardi

Roberto Carlotti nativo di Perugia ha ottenuto un titolo sportivo molto importante che pochi hanno avuto in Italia,è cintura nera quinto Dan di Kich boxing,titolo che si va ad aggiungere a molti altri,infatti Carlotti è anche Maestro di arti marziali ,Krav maga e difesa personale,oltre ad essere Dottore in scienze politiche.Carlotti è molto attivo anche nel sociale insieme all'associazione Libertas Margot opera da anni nelle scuole per combattere il bullismo,insomma un Pulchrino veramente Doc!!!!