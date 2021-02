Un appello urgente alla Regione: vaccinare le persone disabili dopo la dimenticanza del Governo nel piano

Un appello di civiltà e di tutela della salute dopo il grave errore commesso nel piano nazionale dove nella Fase 1 si è dimenticati delle persone disabili in fatto di vaccinazione. Un appello che condividiamo e spingiamo sulle nostre pagine nella speranza che venga fatto proprio dalla Regione per metterci una toppa. Buona lettura e condividete.

Le Associazioni del territorio Umbro che si occupano a vari livelli di disabilità, insieme ai genitori e conviventi di persone disabili, si uniscono all’appello già condiviso dalla Dottoressa Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, in riferimento alla grave mancanza nel piano Nazionale vaccinale, della categoria delle persone disabili e i loro caregivers.

I familiari e gli assistenti, infatti, nell’attuale situazione pandemica, hanno maggiore probabilità di contrarre il virus, tenuto conto della costante e necessaria assistenza che devono prestare. Come fa notare la Dottoressa Di Maolo, le persone con disabilità, da Marzo 2020 vivono le severe ristrettezze sociali imposte dai protocolli sanitari adottati per la loro tutela, ma, questo lungo e prolungato periodo di distanziamento sociale sta provocando loro gravi conseguenze psicologiche e comportamentali.

Vorremmo poter chiedere, per tutti coloro che vivono già in situazione di grave disagio fisico o mentale, un sollecito inserimento nel calendario vaccinale per poter tornare al più presto ad un minimo di “normalità”, che, per i nostri figli o congiunti, significa poter riattivare quella quotidianità da così tanto tempo persa e riprendere quegli spazi, tanto importanti per la loro vita.

QUINDI L’APPELLO Chiediamo con urgenza alla nostra Regione Umbria e a tutte le Regioni Italiane vicine ai bisogni reali dei cittadini, un intervento correttivo, perché per tutelare le persone più fragili, dobbiamo utilizzare tutte le armi che abbiamo a disposizione e in questa drammatica emergenza sanitaria l’arma più importante è il VACCINO.

I SOTTOSCRITTORI

Associazione Sportiva Dilettantistica VIVA Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’A.s.d. Viva, Gabriele Bartolucci Il Consigliere del Consiglio Direttivo dell’A.s.d. Viva, Orietta Elleborini Sottoscrivono l’appello: Associazione Viviamo in Positivo Vip Perugia La presidente Carmen Mezzasoma (clown Zampa) La Comunità di Capodarco di Perugia La Presidente, Francesca Bondì Associazione Durante Noi Il Presidente, Piero Macellari ASDA Superteam Libertas Perugia Il Presidente, Carlo Cioccoloni Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli ODV La Presidente, Caterina Costa Associazione Fuorigioco Onlus Il Presidente, Francesco Boriosi APS Coraggio La Presidente, Francesca Angelini ASD Atletica Tarsina di Gualdo Tadino La Presidente, Simonetta Minelli ASDA Onlus Fratta Todina Il Presidente Fausto Cristofari Associazione Alessandro Pedetti Aps Il Presidente Enea Pedetti APD Monteluce sezione Tennistavolo Il Responsabile Fabio Peccini Associazione Ya Basta! Perugia La Presidente Anna Grazia De Giorgio APS ABD Fortitudo Perugia Il Presidente Mauro Brugnoni Amatori Nuoto Libertas Il Presidente Mauro Brugnoni Onlus Prendimi per mano Il Presidente Massimo Falini ASD Sportinsieme Foligno La Presidente Maria Teresa Iorentini Associazione Peter Pan Spoleto Il Presidente Decimo Granelli ASD Marathon La Presidente Lorella Mencaroni ASD Perugia Fight La Presidente Marta Gaggioli ASD TT Endas Perugia Il rappresentante legale Luciano Lazzari Atletica ARCS Perugia Il Presidente Bruno Ricci Paola Maria Giglio Lavinia Pagnotta Anna Maria Giglio Leonardo Vergari Mauro Toni Giulia Toni Brunella Elleborini Noemi Torsuoli Serena Giovagnoni Annarita Angeloni Marcello Meniconi Teresa Meniconi Andrea Meniconi Fabrizia Mastropaolo Teresa Lentano Giovanni Lia Paola Binucci Sabrina Aisa Danilo Mariotti Paola Giangiacomo Lorella D’Amato Sergio Morlupi Silvia Morlupi Cinzia Martellotti Simona Silvestri Luca Tedeschi Francesca Iervolino Daniela Bastia Anna Maria Spaccini Luisa Canonico Giovanni Occhionero Valentina Cimbali Antonello Ricci Annarita Baldoni Pasquale Campagnoli Maria Nicoletta Biagini Gianni Alunni Daniele Alunni Bernardetta Sportoletti Daniele Cerami Simone Cerami Davide Cerami Francesco Brecchia Rosana Mabel Stramaccioni Alice Brecchia Salvatore Silvestro Fiorenza Vandone Diego Andreani Maria Pia Morlupi Michele Maiotti Matteo Maiotti Raffaella Ambrogi Giuliano Farnelli Marina Pioli Mariana Cotiga Enza Fanelli Francesco Damiani Claudio Giuliani Martina Damiani Maria Ferretti Emanuele Tonzani Giampaolo Baldelli Iliana Rondini Giacomo Patrizi Marcella Mancuso Marco Angelucci Emanuele Angelucci Paolo Gavarini Francesca Tortoioli Antonello Passeri Iliana Guerra Francesca Sabatini Letizia Passeri Giampaolo Tortoioli Stefania Antognelli Maria Grazia Alimenti Gianfranco Buini Anna Italia D’Elia Ulderico Bloise Arnaldo Radicchia Paola Poltrini Daniela Luccarini Stefano Bircolotti Paola Spinelli Caterina Bircolotti Nicola Degiorgio Giovanna Marrucchelli Antonio Di Pumpo Giuseppina Esposito Rita Balducci Emilio Quartucci Franca Cardinal Ilvano Leonesi Vincenza Bucigno Romeo Biagini Ettore Salvatori Laura Marozzi Salvatori Luciano Luciani Marcello Scarpelloni Antonella Tenerini Enza Lepore Raffaele Scarpelli Angela Russo Franca De Vita Pino Cosentino Lucia Minervini Concetta Trapani Lombardo Armando Pitassio Mirella Damiani Antonella Buffo Carlo Prepi Pasqualina Roscia Saverio Mandetta Filippo Mandetta Marilena Fanelli Dimitri Zuccaro Paola Tenaglia Roberta Marcagnani Eveline Centovalli Loredana Costantino Sara Sgammato Claudio Bono Michela Tedeschini Omar Petrini Manuela Giuliani Domenico Giuliani Francesca Malinconici Agostino Petrini Antonella Roso Marco Giuliani Luciano Marcaccioli Claudia Lucaroni Simonetta Cicioni Eutimio Disco Luca Angelucci Anna Letizia Lombardini Nur Kangotan Bruno Venditti Sara Bastianelli Anna Maria Paladino Caterina Longhi Rossana Tingoli Irene Dal Lago