Sant’Enea, una strada impraticabile: "Hanno rifatto la segnaletica orizzontale sopra le buche"

Segnalo che la strada che porta al centro del paese di Sant’Enea (PG), ovvero via della Corolla, da ormai più di un anno è in condizioni disastrose con buche, avvallamenti, pericolosa per le auto e anche per chi la percorre a piedi. Qualche mese fa hanno rifatto la segnaletica orizzontale sopra le buche. Da una settimana circa il comune o non so chi ha apposto 2 segnali stradali di pericolo e di velocità massima 30 km orari tanto per lavarsi le mani da eventuali richieste di danni alle auto. È vergognoso.