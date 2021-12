LA SEGNALAZIONE Via Briganti, sta diventando una discarica pubblica?

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei nostro lettori sul degrado in città.

In via briganti c'è qualcuno che crede che i cassonetti della spazzatura differenziata assegnati al ristorante "l'imperiale" sia stati messi lì per il loro comodo e per evitare di chiamare il servizio raccolta rifiuti ingombranti come si dovrebbe fare. Ho già scritto varie volte alla Gesenu (minimo due) per segnalare che quel luogo sembra essere diventato una discarica. Questa è solo l'ultima fotografia. In precedenza è stato deposto un frigorifero, una lavatrice, la struttura di un letto... oltre ad altre buste di "merce varia" che certamente non sono rifiuti del ristorante. È stato inviato un incaricato che ha detto che quella merce non può essere ritirata dal camion che passa tutte le mattine, né che si mettano delle telecamere per vedere chi è la "brava persona" che utilizza lo spazio di altri le fare i suoi comodi.

La scusa che si tratta di uno spazio privato secondo me non regge perché le tasse vengono pagate dai privati affinché il servizio di pulizia venga fatto e se dobbiamo metterci a pulire per nostro conto gli spazi aperti credo sia inutile che vengano pagati dei servizi che non vengono effettuati. A mio parere non viene neanche fatta la segnalazione, da parte degli incaricati di raccolta, al servizio proposto che ci sono dei rifiuti ingombranti da ritirare (anche se chiaramente non è questo il loro compito, ma sarebbe soltanto una segnalazione per civiltà). Mi piacerebbe che chi effettua questi "lasciti" venga riconosciuto e sanzionato. Forse dopo una multa eviterebbe di spargere in giro i SUOI rifiuti e starebbe più attento ad effettuare una raccolta differenziata più civile. Cordiali saluti. Luca Castellini