Spot, il cane che ha commosso tutto il Centro Italia, ora ha finalmente una nuova casa

Spot, abbandonato da oltre un mese, è stato adottato da una veterinaria di Firenze, che lo terrà con sè e insieme ai suoi altri 4 cani; in un bellissimo casale da 7 ettari, dove correrà spensierato con i suoi nuovi amici pelosi e verrà curato, visitato e mantenuto e amato. Grazie a PerugiaToday per la visibilità e la disponibilità, e a Marco, Jonathan, Candy, Abigail, Job e Maritza per aver reso possibile questo miracolo. BUONA VITA SPOT !!