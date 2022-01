LA SEGNALAZIONE | Perugia si candidi a capitale dello slalom tra le buche: prima pista, quella di San Marco...

Come sempre riceviamo e pubblichiamo, nell'apposito spazio per le segnalazione dei lettori, lo sfogo di un nostro lettore per le condizioni in cui versa la strada che collega Perugia a San Marco. Buona lettura

*****************

Oggi perugia potrebbe candidarsi ad un nuovo sport, lo slalom tra le buche, è inconcebile che tra l'inizio di strada PerugiaàSan Marco esistano piu' di 50 buche sull'asfalto, e a niente serve il continuo rattoppare con un catrame freddo che dura dalla sera alla mattina, visto anche l'immensa mole di trafficco che sussiste su quella strada data la cervellotica decisione di chiudere la strada che dai rimbocchi portava a ponte d'oddi ammassando il traffico veicolare sulla stada sottostante assolutamente inadeguata, vorrei una risposta dal sindaco che io peraltro ho votato, ma vuole veramente ridare il governo di questa citta' alla sinistra, be' sta facendo di tutto perchè cio avvenga: