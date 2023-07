La denuncia dei lettori - "Rischio incendio altissimo a Cenerente"

Gallery





Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore.

Le terre confinanti con il complesso abitativo di Via Edda Orsi, a Cenerente, sono lasciate incolte e con erba secca alta più di due metri. Il rischio di incendio è altissimo. Ho provato da giorni a contattare le autorità preposte ma nessuno risponde al telefono. Inoltre il boschetto adiacente a queste terre è ormai da anni non curato e con tantissimi alberi caduti. Le piante sono alte decine di metri, in caso di incendio tutte le case della zona sono a rischio incendio.

AGGIORNAMENTO - Le autorità competenti hanno risposto, purtroppo non hanno molto potere se non quello di richiedere l intervento dei proprietari dei terreni incolti, ed in caso di mancato intervento il poter elevare una multa. Speriamo che questi proprietari si rendano conto del rischio che creano a numerose famiglie ... Ringrazio il sottotenente Mori, per la disponibilità dimostrata nel cercare di aiutarci a risolvere il problema.