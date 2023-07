ESTATE 2023, la segnalazione dei lettori: "Situazione di forte rischio incendi a Cenerente"

via Edda Orsi, 5 · Cenerente

via Edda Orsi, 5 · Cenerente

Riceviamo e pubblichiamo una denuncia da parte di un nostra lettore. Buona lettura.

Le terre confinanti con il complesso abitativo di Via Edda Orsi, Cenerente sono lasciate incolte e con erba secca alta più di due metri. Il rischio di incendio è altissimo. Ho provato da giorni a contattare le autorità preposte ma nessuno risponde al telefono. Inoltre il boschetto adiacente a queste terre è ormai da anni non curato e con tantissimi alberi caduti. Le piante sono alte decine di metri, in caso di incendio tutte le case della zona sono a rischio incendio.