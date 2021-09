LA FOTO NOTIZIA Serata di baldoria e... Sporcizia a Montegrillo

Gallery



Dopo una nottata di grandi (?) festeggiamenti e rumori molesti, ecco il risultato in cima al parco di montegrillo di Perugia. Ragazzacci, si potrebbe definirli,.. Incivili.. Fatto sta che questo è quello che ne rimane.. Mi auguro che oggi, passata la sbronza, anche a uno solo di loro, venga in mente questo scempio, e, zitto, pentito, torni su a riabilitare questo parco che sicuramente non merita questo trattamento.