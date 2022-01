Ritardi prenotazione vaccini per i bambini e le bambine dai 5-11: "Tanti appelli, ma come è difficile prenotare"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di una nostra lettrice Maria Rita che ha voluto testimoniare quando sia ancora difficile prenotare per i minori di 11 anni nonostante il ritorno a scuola imminente e l'alta percentuale di contagi tra i giovanissimi. Buona Lettura.

***************

Buongiorno. Leggo sempre più inviti a vaccinare i bambini prima dell'inizio della scuola. Tralasciando la preoccupazione che una tale scelta ha comportato, ma affidandomi comunque ai consigli medici, vorrei segnalare che dopo una settimana di tentativi (almeno tre) giornalieri, ho prenotato per mio figlio il 31 dicembre 2021. Unico posto disponibile per il 27 gennaio 2022. Nei giorni precedenti non c'erano posti o qualcuno a più di 120 km da casa.