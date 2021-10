LA SEGNALAZIONE | RIMBORSO ABBONAMENTI AUTOBUS: a Terni ci sono i fondi, a Perugia no...

Buongiorno, in risposta all'articolo da voi pubblicato sui rimborsi abbonamenti autobus, vorrei cortesemente portarvi a conoscenza, ma spero che già lo siate di come la regione si muove per il rimborso degli abbonamenti autobus per studenti, dato che nella provincia di Terni sono stati elargiti 100€ ad ogni abbonato sul rinnovo dell'abbonamento. Dato che credo che ancora siamo nella stessa regione a Perugia tante chiacchiere ma niente fatti, come l'assessore ha dichiarato dalle vostre pagine, il sindaco non si espone in merito e Busitalia (che tra l'altro gestisce anche Terni) a Perugia non ne vuol sapere di rimborsi. Spero che con il vostro aiuto di trovare una soluzione a tale schifo nella stessa Regione. Ringrazio un vostro lettore Claudio.