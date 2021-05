Passignano sul Trasimeno ricorda i bombardamenti del 1944: la cerimonia

Gallery



















Si è tenuta questa mattina l'annuale manifestazione a ricordo dei bombardamenti alleati del 1944 a Passignano sul Trasimeno. Alle 13:00 c'è stato il suono della sirena, a memoria di quella che avvisò i passignanesi dell'imminente arrivo delle flotte aeree alleate che si accingevano a bombardare la ferrovia e alcune abitazioni del lungo lago. In quei giorni c'erano anche alcuni cittadini di Villetta Barrea, arrivati sulle sponde del Trasimeno nel tentativo di trovare rifugio dalla guerra; qui incontrarono la sofferenza ma non si esimettero dall'aiutare un paese colpito nelle sue strutture ma non abbattuto nel suo spirito. Il sindaco Sandro Pasquali e il Senatore Luca Briziarelli hanno evidenziato l'importanza di ricordare quei tragici eventi affinché siano da monito per le nuove generazioni e non si ripetano più.